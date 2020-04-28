28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta şoke etmişti. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakan sosyetenin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Özilhan'ın son paylaşımında sırtını görenler şoke oldu. Özilhan'dan yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:29
  • 1
  • 6
Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

Yasemin Özilhan geçtiğimiz günlerde Instagram'da yüzüne krem sürerken bir fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı.

  • 2
  • 6
Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

Kızı Emine'nin çektiği karenin tartışılır olmasının nedeni; Yasemin'in omurga kemiğiydi.

  • 3
  • 6
Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

"Zayıflıkta hangi seviye?", "Bu görüntü hiç sağlıklı değil", "Aç mı yaşıyorsunuz?", "Zayıflığı özendirici kılmanız iyi değil" şeklindeki yorumlar Yasemin Özilhan'ı da şaşırttı.

  • 4
  • 6
Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

Gelen yorumlara cevap veren Özilhan şunları söyledi:

  • 5
  • 6
Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi

Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum