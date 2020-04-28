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Yasemin Özilhan’ın sırtı görenleri şoke etmişti! Özilhan’dan yorumlara cevap geldi
Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta şoke etmişti. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakan sosyetenin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Özilhan'ın son paylaşımında sırtını görenler şoke oldu. Özilhan'dan yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:27Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:29