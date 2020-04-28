Serdar Ortaç Ebru Gündeş ile küslüğünde Demet Akalın’ı suçlamıştı! Ortaç'ın ortaya çıkan videosu olay oldu

Milliyet'in haberine göre; "Serdar Ortaç'ı 'Magazin Noteri'ne konuk ettiğimizde ona yönelttiğim sorulardan biri Ebru Gündeş'le görüşüp görüşmediğiydi. Çünkü Gündeş, yıldızının parladığı 1993 yılında konuk gittiği radyoda keşfedip şarkıcı yaptığı DJ Serdar Ortaç'la çok sıkı dosttu.

Ortaç, o dostluğun nasıl bittiğini şöyle anlattı: