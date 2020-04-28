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Serdar Ortaç Ebru Gündeş ile küslüğünde Demet Akalın’ı suçlamıştı! Ortaç'ın ortaya çıkan videosu olay oldu
Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube'da canlı yayınlanan "Magazin Noteri" programına konuk olmuştu. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile neden konuşmadıklarını anlatan Ortaç, Demet Akalın'ı aralarını bozmakla suçlamıştı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran açıklamaya Akalın'dan tepki geldi. Konu hakkında tekrar açıklama yapan Serdar Ortaç Demet Akalın'dan özür dilerken Ortaç'ın 5,5 yıl öncesi söyledikleri ise şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:18
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