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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Oyuncu Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip… Oyuncu Oya Okar’a büyük şok! Çakar lambalı araçla gelip…
Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Oya Okar hayatının şokunu yaşadı. Okar'ın sette olduğu saatleri değerlendiren hırsızlar, gündüz vakti evine girdi. Ziynet eşyaları çalınan Okar'ın evinin önünde bulunan aracı da çaldı.
Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 12:01
Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Oya Okar, geçen hafta büyük bir şok yaşadı. Hırsızlık kurbanı güzel oyuncunun, arabası gündüz vakti evinin önünden çalındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR HİÇBİR İZ YOK
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda Oya Okar'ın evine giren hırsızlar, çekimlerin yoğunluğunu fırsat bilip Okar'ın ziynet eşyalarını ve aracını çaldı.
Evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getiren soyguncular, kısa süre içinde olay yerini terk edip arkalarında hiçbir iz bırakmadı.
ÇAKAR LAMBALARI OLAN ARAÇLA GELDİLER
Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambaları olan koyu renkli bir araçla olay yerine gelen hırsızlar, dakikalar içinde evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı.
Olay sonrası büyük şok yaşayan güzel oyuncu, güvenlik güçlerinden gelecek iyi haberleri bekliyor.