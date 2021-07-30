Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, kızları Emine ve Ela ile sosyetenin en gözde çiftlerinden oldu. Çıktıkları mütevazı tatilleriyle dikkat çeken çift de son dönemin modasına uydu. Karavan satın alan ve çok yakında Türkiye turuna çıkacak olan çift, bakın karavan için ne kadar ödedi...