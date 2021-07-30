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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, kızları Emine ve Ela ile sosyetenin en gözde çiftlerinden oldu. Çıktıkları mütevazı tatilleriyle dikkat çeken çift de son dönemin modasına uydu. Karavan satın alan ve çok yakında Türkiye turuna çıkacak olan çift, bakın karavan için ne kadar ödedi...

Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:56
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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

Karavan tatili, pandemiyle birlikte yükselen trendlerden biri oldu. Cemiyetin ünlü isimleri de bu trende kayıtsız kalmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

Geçen yıl Cem Hakko pandemi nedeniyle uçağa binmek istemediği için karavan almış ve eşi Ronit Hakko ile geze geze Bodrum'a inmişti.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

İş dünyasının ünlü ismi, Anadolu Holding'in veliahdı İzzet Özilhan da Cem Hakko'ya özendi.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

AİLESİYLE TURA ÇIKACAK

300 bin liraya Crawler'in Batu 535 model karavanından alan Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ve iki kızıyla Türkiye turuna çıkmak için sabırsızlanıyor.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan karavan modasına uydu! Bakın ne kadar ödedi

Şimdilik şehre yakın yerlere giderek karavan tatilini deneyecek olan çift, sonrasında daha uzun seyahatler planlıyor...