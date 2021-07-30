30 Temmuz 2021, Cuma
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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı
Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Prenses Diana Spancer ve Prens Charles 1981 yılında hayatını birleştirmiş, 1992 yılında ise boşanmışlardı. Muhteşem bir düğünle evlenen çiftin düğün pastası açık artırmaya çıktı. 40 yıldır korunan bir dilim pastanın 11 Ağustos'ta düzenlenecek müzayedede 500 sterline (6 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:44
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