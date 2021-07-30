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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Prenses Diana Spancer ve Prens Charles 1981 yılında hayatını birleştirmiş, 1992 yılında ise boşanmışlardı. Muhteşem bir düğünle evlenen çiftin düğün pastası açık artırmaya çıktı. 40 yıldır korunan bir dilim pastanın 11 Ağustos'ta düzenlenecek müzayedede 500 sterline (6 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 12:44
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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı

Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastası açık artırmaya çıkarılıyor. 40 yıl önce evlenen kraliyet çiftinin yıllardır korunan bir dilim pastasının, 11 Ağustos'ta düzenlenecek müzayedede 500 sterline (6 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.

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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı

Düğün için hazırlanan 23 pastadan birine ait olan dilim, kraliyet arması şeklinde şekerleme, badem ezmesi ve pasta kreması ile kaplı.

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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı

Müzayede evinden yapılan açıklamada, pastanın "iyi durumda olduğunu ancak yenilmesini tavsiye etmedikleri" söylendi.

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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı

29 Temmuz 1981 yılında evlenen çift, 1992'de boşanmıştı. Diana 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

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Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra satışa çıktı

Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi…"