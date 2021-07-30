30 Temmuz 2021, Cuma
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Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!
Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsünü anlatan dizinin 7. bölümünde, şebekenin peşinde tek başına düşmek için görevinden ayrılan Şahin, cinayet büroya dönecek. İşte Baş Belası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 15:11
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