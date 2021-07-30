30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!

Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!

Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsünü anlatan dizinin 7. bölümünde, şebekenin peşinde tek başına düşmek için görevinden ayrılan Şahin, cinayet büroya dönecek. İşte Baş Belası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 30.07.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 15:11
  • 1
  • 7
Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!
Emniyetten ayrılarak tek başına 'Şebeke'nin peşine düşen Şahin, kendisine kurulan tuzaktan kurtulsa da İpek'in kaçırıldığını öğrenir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!

Emniyeti işe karıştırmadan İpek'i kurtarmak için harekete geçen Şahin, İpek'in bıraktığı ipuçlarını takip ederek iz sürmeye başlar.

  • 3
  • 7
Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!

Cinayet büro Şahin'i görevine dönmeye ikna etmeye çalışırken, orman yolunda bulunan bir ceset ekibi harekete geçirir.

  • 4
  • 7
Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!

Cinayeti çözmeye çalışan ekibin elde ettiği kanıtlar, Şahin'in arkadaşı Uğur'u işaret etmektedir. Bu durum Şahin'e cinayet büroya dönmekten başka seçenek bırakmaz.

  • 5
  • 7
Baş Belası’nda Şahin cinayet büroya dönüyor!

Bugüne kadar karşılaştığı cinayetlerden çok farklı olan bu vaka, Şahin'in en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır.