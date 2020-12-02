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02 Aralık 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı
Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay, 66 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Alptekin, yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:38