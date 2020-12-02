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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay, 66 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Alptekin, yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:38
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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay 66 yaşında hayatını kaybetti.

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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık.

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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

Ünlü çift, 1997 yılında boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

"EVLİLİKTE ÖNEMLİ OLAN AŞKTIR"

Bir dönem aralarındaki sekiz yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği röportajda, "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu.

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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİ

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan ikili, neden boşandıklarını ve 22 yıl aradan sonra neden yeniden evlenmeye karar verdiklerini anlatmıştı.