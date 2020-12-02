Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti! Paylaşımı duygulandırdı

"EVLİLİKTE ÖNEMLİ OLAN AŞKTIR"

Bir dönem aralarındaki sekiz yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği röportajda, "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu.