Yaşar Alptekin’den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

"Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti. Hayat bir şekilde devam ediyor tabi ama unutamazsınız. Beni ancak annesini, babasını, eşini kaybeden insanlar anlar. Her şeyde onu arıyorsunuz."