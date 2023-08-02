02 Ağustos 2023, Çarşamba
Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, katıldığı magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üç yıl önce eşi Nilgün Altınyay'ı kanser nedeniyle kaybeden Alptekin, geçtiğimiz ay görücü usulü tanıştığı Nadir Tunca ile nikah masasına oturmuştu. Katıldığı programda eski eşiyle ilgili açıklamalarda bulunan Alptekin, boşanma sürecinde yaptıklarıyla tepki çekti.
Giriş Tarihi: 02.08.2023 15:59
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