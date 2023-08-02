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Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, katıldığı magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üç yıl önce eşi Nilgün Altınyay'ı kanser nedeniyle kaybeden Alptekin, geçtiğimiz ay görücü usulü tanıştığı Nadir Tunca ile nikah masasına oturmuştu. Katıldığı programda eski eşiyle ilgili açıklamalarda bulunan Alptekin, boşanma sürecinde yaptıklarıyla tepki çekti.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 15:59
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Yaşar Alptekin’den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

Bir döneme damga vuran oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, 1991 yılında Nilgün Altınyay ile dünyevine girmiş ve bir kızları olmuştu. İkili 1995 yılında ise boşanmaya karar vermişti.

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Yaşar Alptekin’den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

Eski eşler, 22 yıl sonra tekrar bir araya gelerek ikinci kez evlenmişti. Ancak Altınyay 2020'de kansere yakalanarak hayatını kaybetmişti.

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Yaşar Alptekin’den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

ESKİ EŞİNDEN BAHSEDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçtiğimiz sene şubat ayında '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı:

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Yaşar Alptekin’den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

"Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti. Hayat bir şekilde devam ediyor tabi ama unutamazsınız. Beni ancak annesini, babasını, eşini kaybeden insanlar anlar. Her şeyde onu arıyorsunuz."

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Yaşar Alptekin’den tepki çeken itiraf: Boşanmak için başkasıyla yakınlaştım

TEKRAR EVLENDİ

Maneviyata yönelen ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Alptekin, geçtiğimiz ay görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikâh masasına oturmuştu.