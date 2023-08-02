20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda tedavi için hastaneye yatmıştı. Sanatçı dostları Tanyeli'yi yalnız bırakmazken zor günlerinde yanında olanlardan biri de yeğeni Petek Dinçöz oldu. Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. 20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar...