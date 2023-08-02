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20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda tedavi için hastaneye yatmıştı. Sanatçı dostları Tanyeli'yi yalnız bırakmazken zor günlerinde yanında olanlardan biri de yeğeni Petek Dinçöz oldu. Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. 20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 15:27
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20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

Şarkıcı Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören teyzesi Tanyeli'yi evinde ziyaret etti.

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20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

Ünlü şarkıcı bu ziyarette Tanyeli ile beraber çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.

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20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

20 yıldır görüşmediklerini dile getiren Petek Dinçöz ile Tanyeli daha sık bir araya geleceklerini ifade ettiler.

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20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

Dinçöz'ün akrabası olan Tanyeli'nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu. Yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sonrası son buldu.

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20 yıllık küslük bitti! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören Tanyeli’yi ziyaret etti

NE OLMUŞTU?

Petek Dinçöz'ün 'Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı' sözleri ikilinin arasında gerilime neden olmuştu.