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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde yer almıştı. Bu listede olmasından dolayı sinirlenen Tatlıses, dikkat çeken bir hamlede bulundu. Listenin yanlış olduğunu belirten usta sanatçı, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses'in dudak uçuklatan mal varlığının listesi...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:41
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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

71 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor, her paylaşımıyla ilgi odağı oluyor. Tatlıses, son açıklamasıyla yine ses getirmeyi başardı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "serveti dudak uçuklatan ünlüler" adlı bir liste yayınlandı. Bu listede adı geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses ise bu duruma sinirlendi.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

Hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanlayan Tatlıses, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...