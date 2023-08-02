İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Serveti dudak uçuklattı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde "serveti dudak uçuklatan ünlüler" listesinde yer almıştı. Bu listede olmasından dolayı sinirlenen Tatlıses, dikkat çeken bir hamlede bulundu. Listenin yanlış olduğunu belirten usta sanatçı, ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses'in dudak uçuklatan mal varlığının listesi...