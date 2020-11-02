Yasak Elma'nın Zehra'sı için "erkek" iddiasına sert tepki! Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli?

Güzel oyuncu Şafak Pekdemir ile ilgili ortaya atılan iddialar şaşkınlık yaratıyor. Bazı haber sitelerinin ünlü oyuncu için ortaya attığı "erkek" iddiası tepkilere yol açtı. Hayranları haberleri çıkaranlara ateş püskürürken, Şafak Pekdemir'in yapacağı açıklama merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli?