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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yasak Elma'nın Zehra'sı için "erkek" iddiasına sert tepki! Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli? Yasak Elma'nın Zehra'sı için "erkek" iddiasına sert tepki! Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli?
Güzel oyuncu Şafak Pekdemir ile ilgili ortaya atılan iddialar şaşkınlık yaratıyor. Bazı haber sitelerinin ünlü oyuncu için ortaya attığı "erkek" iddiası tepkilere yol açtı. Hayranları haberleri çıkaranlara ateş püskürürken, Şafak Pekdemir'in yapacağı açıklama merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 22:22
Güzel oyuncu Şafak Pekdemir'in hayatı son saatlerin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun "erkek hali" başlığı adı altında haberlerinin yapılmasının ardından hayranları büyük şok yaşıyor. Pekdemir, iddia hakkında açıklamada bulunmazken, iddianın gerçeği yansıtmadığı tahmin ediliyor. Şafak Pekdemir, ilk olarak Türk Malı dizisi ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. İşte, Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pekdemir kiminle evli?
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?
Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.
Kameralar karşısına ilk kez Türk Malı adlı dizi ile geçen Şafak Pekdemir, 2011 yılında başrolünü Selin Demiratar, Serkan Altunorak, İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı "Şüphe" dizisinde "Aslı Demircan" karakterini canlandırmıştır. Ardından Leyla ile Mecnun, İncir Reçeli 2, Asla Vazgeçmem, Deli Aşk gibi yapımlarda ol almıştır.
Şafak Pekdemir'in rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Yasak Elma (Zehra) (TV Dizisi)
2018 – Deniz ve Güneş (Güneş) (Sinema Filmi) 2017 – Deli Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi) 2015-2016 – Asla Vazgeçmem (İclal) (TV Dizisi)
2014 – İncir Reçeli 2 (Gizem) (Sinema Filmi)
2012 – Leyla İle Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)
2011 – Şüphe (Aslı) (TV Dizisi)
2011 – Firar (TV Dizisi)
2010 – Türk Malı (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Sadist (Kısa Film).