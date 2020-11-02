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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'a döneceği zannedilirken Turgut Alp'ten ters köşe! Cengiz Coşkun'un yeni adresi... Kuruluş Osman'a döneceği zannedilirken Turgut Alp'ten ters köşe! Cengiz Coşkun'un yeni adresi...
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosunda olması bekleniyordu. Exxen'de yer alacak bir projede Doğu'nun Fatihi Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan bir dizide rol alacağı ve dizide padişah Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı konuşuluyor. Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosunda olması hayranları tarafından çok isteniyordu.
Giriş Tarihi: 02.11.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 20:24
Kuruluş Osman'a dönmesi bekleniyordu ancak son iddialar şaşkınlık yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp rolüyle gönüllere taht kuran Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosunda bulunması dizinin hayranları tarafından çok arzulanıyordu. Tarihin tozlu defterlerinde yer alan bilgilere göre, Ertuğrul Bey'in fetihlerde yanından bulunan isim Turgut Alp olarak dikkat çekiyor. 1 Ocak tarihinde yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformda Cengiz Coşkun, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!
1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?
Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de Amasya'da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadırlı ailesinden Aişe Hatun'du. Şehzadeliği Amasya'da geçen Yavuz Sultan Selim, devrin önemli âlimlerinden Arap ve Fars Dili ile yüksek din ve fen dersleri aldı. Devlet idaresi ve askeri konularda eğitim alması için Trabzon Valiliği'ne atandı.
Babası II. Bayezid'in kuvvetli bir padişah olmaması dolayısıyla, Yavuz Sultan Selim'in iktidarı Trabzon ile sınırlı kalmadı. Trabzon'a akınlar düzenleyen Gürcüler üzerine seferler düzenledi. 1508 yılında Kars, Ardahan, Erzurum ve Artvin'e düzenlediği seferler ile buraları Osmanlı topraklarına kattı. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği döneminde Doğu Anadolu'da Şah İsmail'in başlattığı propaganda hareketleri şiddetli bir hal almıştı. Yavuz Sultan Selim bu durumdan babasını haberdar ettiyse de II. Bayezid hiçbir tedbir almamıştı. Sultan Selim, Valilik göreviyle bu propaganda hareketlerinin önüne geçemeyeceğini bilmekteydi.
24 Nisan 1512'de babasının tahttan indirilmesini sağlayarak kardeşleri korkut ve Ahmet Çelebileri saf dışından bıraktı ve Osmanlı Devleti'nin başına geçti. II. Bayezid bundan kısa bir süre sonra 26 Mayıs 1512'de vefat etti. Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten hemen sonra 1512 ve 1513 yılları arasında Şah İsmail sorununu halletti. Safevi Devleti'ne karşı düzelediği seferler ile ülkenin doğu kesiminin güvenliğini sağladı. Doğu sınırları güvence altına alındıktan sonra Macar, Eflak, Boğdan, Venedik ve Mısır elçileriyle görüşüp yürürlükte olan barış antlaşmalarını devamı için görüşmeler düzenledi.