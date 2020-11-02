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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten flaş açıklama! LCDP 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten flaş açıklama! LCDP 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyanın en fazla takipçisine sahip dijital film ve dizi izleme sitesi olan Netflix'in başarılı yapımlarından La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. İspanyolların dünya sahnesine sunduğu dizinin hayranları yeni sezon için sabırsızlanıyor. La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, LCDP 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2020 23:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 23:42
La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? LCDP 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanyol dizisi olan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi iple çekiliyor. Netflix'in son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Sosyal medyada bazı kesitlerin basına sızmasının ardından heyecan her geçen gün artıyor. İşte, La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? LCDP 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Tarihin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı.