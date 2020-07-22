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Haberler Galeri MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte İtalyan şefi Danilo Zanna yeniden gündeme oturdu. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programda tanınan ve ardından MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla herkesi kendisine fenomen haline geldi. Evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna'nın eşi merak konusu oldu. İşte başta MasterChef'in sevilen jürisi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:32
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MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna sıcakkanlı tavırları ve bozuk Türkçe'siyle ekranların fenomen isimlerinden biri oldu.

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MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

Yarışmacıların en sevdiği şeflerin en başında gelen Danilo Zanna ile ilgili internette araştırma yapanlar en çok Danilo Zanna'nın eşini merak etti.

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MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

İşte başta Danilo Zanna'nın eşi olmak üzere birçok ünlünün eşleri ve sevgilileri.

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MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

MELİKE İPEK YALOVA

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MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN