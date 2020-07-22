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MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna'nın eşi bakın kimmiş!
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte İtalyan şefi Danilo Zanna yeniden gündeme oturdu. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programda tanınan ve ardından MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla herkesi kendisine fenomen haline geldi. Evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna'nın eşi merak konusu oldu. İşte başta MasterChef'in sevilen jürisi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 12:18Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:32