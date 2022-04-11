Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videoları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu evliliğinden bir kızı bulunan şarkıcı çıkan görüntülerin ardından evden kovulduğu öne sürülmüştü. Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay evliliklerini sonlandırdı. Çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanarak, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.