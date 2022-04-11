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Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videoları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu evliliğinden bir kızı bulunan şarkıcı çıkan görüntülerin ardından evden kovulduğu öne sürülmüştü. Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay evliliklerini sonlandırdı. Çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanarak, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 14:32
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Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Lavin adında kızları dünyaya gelmişti.

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Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

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Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

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Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftten Kırmızıgül, yaptığı açıklamada, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu." dedi.

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Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı

Ünlü türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Avukat Ece Binay ile evliyken genç bir kadınla görüntüleri sosyal medyaya düşmüş, bu görüntülerin ardından "Kırmızıgül eşini aldatıyor" iddiası ortalığı karıştırmıştı