11 Nisan 2022, Pazartesi
Yasak aşk görüntüleri olay olmuştu! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk videoları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu evliliğinden bir kızı bulunan şarkıcı çıkan görüntülerin ardından evden kovulduğu öne sürülmüştü. Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay evliliklerini sonlandırdı. Çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanarak, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 14:32
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