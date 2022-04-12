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Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

Futboldan kazandığı servet ile ticaretin birçok alanında yatırımlar yapan Mesut Özil, işlerini daha da genişletti. M10 giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Fenerbahçeli yıldız, şimdi de bir mimarlık ofisi açtı. Yıldız futbolcunun kurduğu mimarlık şirketinin başında ise eşi Amine Gülşe bulunacak.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:43
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Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

Yeşil sahalardan kazandığı milyonlarca Euro ile ticaretin birçok alanına atılan Mesut Özil, işlerini daha da genişletiyor.

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Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

M10 giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Fenerbahçeli yıldızın, dillere destan bir gayrimenkul portföyü var.

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Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

Birçok sektörde iş ortaklığı bulunan Mesut Özil'in bir kozmetik şirketinde ve bir Meksika futbol kulübünde hissesi bulunuyor.

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Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

Özil, ayrıca bir kafe zincirine, spor sağlığı kliniğine ve bir çorap fabrikasıyla da lisans anlaşmasına sahip.

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Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

OYUNCULUĞA VEDA ETTİ

Son olarak müteahhitlik işine giren 33 yaşındaki yıldız, şimdi de eşi Amine Gülşe için yatırım yaptı. Bir mimarlık şirketi kuran yıldız futbolcu, buranın başına eşini oturttu.