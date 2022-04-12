Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak

Futboldan kazandığı servet ile ticaretin birçok alanında yatırımlar yapan Mesut Özil, işlerini daha da genişletti. M10 giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Fenerbahçeli yıldız, şimdi de bir mimarlık ofisi açtı. Yıldız futbolcunun kurduğu mimarlık şirketinin başında ise eşi Amine Gülşe bulunacak.