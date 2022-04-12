12 Nisan 2022, Salı
Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye milyonluk jest! Yeni yatırımının başında duracak
Futboldan kazandığı servet ile ticaretin birçok alanında yatırımlar yapan Mesut Özil, işlerini daha da genişletti. M10 giyim markası ve e-spor takımı sahibi olan Fenerbahçeli yıldız, şimdi de bir mimarlık ofisi açtı. Yıldız futbolcunun kurduğu mimarlık şirketinin başında ise eşi Amine Gülşe bulunacak.
Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:43
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