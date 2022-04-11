11 Nisan 2022, Pazartesi
Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı
Hakim'de canlandırdığı Yasemin karakteriyle yeniden ekrana gelen Ebru Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 14:01
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