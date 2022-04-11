Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Hakim'de canlandırdığı Yasemin karakteriyle yeniden ekrana gelen Ebru Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...