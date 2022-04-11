11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Hakim'de canlandırdığı Yasemin karakteriyle yeniden ekrana gelen Ebru Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla göz dolduran Özkan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Hakim'in yıldızı Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 14:01
  • 1
  • 101
Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Hakim dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Ebru Özkan, ilk bölümden izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özkan'ın özel hayatı yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 101
Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

Güzel oyuncunun meslektaşıyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

  • 3
  • 101
Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

İşte Ebru Özkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

  • 4
  • 101
Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN

  • 5
  • 101
Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Evli olduklarını gören şaştı kaldı