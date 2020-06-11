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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!
Emre Kınay sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de bir mekanda akşam yemeği yedi. Yeni kurallara göre 12'de kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturan Kınay, kendisini uyaran gazetecilere hakaret ederek saldırdı. Aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Kınay'ı 4 arkadaşı sakinleştirmekte güçlük çekti.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:54
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