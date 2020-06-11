Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!

Ünlü oyuncu, "Ne alakası var? Hesabı kapattım. Tuvalete gittim, geldim. Şimdi eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım?" diyerek bağırdı.

