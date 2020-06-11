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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!

Emre Kınay sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'de bir mekanda akşam yemeği yedi. Yeni kurallara göre 12'de kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturan Kınay, kendisini uyaran gazetecilere hakaret ederek saldırdı. Aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Kınay'ı 4 arkadaşı sakinleştirmekte güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:54
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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı! GALERİ DEVAM EDİYOR


Önceki gün Cihangir'de bir mekanda bir grup arkadaşıyla akşam yemeği yiyen Emre Kınay, alkolün de etkisiyle ne yapacağını şaşırdı.

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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!

Kınay'ın bulunduğu masada bir kadın arkadaşının yere düşmesini görüntüleyen Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ'a, "Neden çekiyorsun? Gelip yardım etsene, ayıptır, bana yapmayın. Düşen çekilir mi?" diyen oyuncu, "Biz içeri gelemiyoruz" cevabını aldı.

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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!

Emre Kınay, muhabirin, "Yasak var, siz içerdesiniz. Saat 12'yi geçti. Böyle bir durumda siz belediye başkanı olsaydınız izin verir miydiniz?" sorusu karşısında adeta çılgına döndü.

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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!

Ünlü oyuncu, "Ne alakası var? Hesabı kapattım. Tuvalete gittim, geldim. Şimdi eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım?" diyerek bağırdı.

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Yasağı delen Emre Kınay gazetecilere küfür etti ve saldırdı!

"SORDUĞUN SORUNUN YERİNİ BİLİYORUM"

Emre Kınay'ın bağırmaları karşısında Cihangir'dekiler sokağa döküldü.