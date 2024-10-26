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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca'dan sitem gecikmedi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa Adana'dan katılan Hazma Kakilli isimli renkli yarışmacı 4. soruda kullandığı joker hakkıyla gündem oldu. Bunun üzerine Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya sitem gecikmedi. Yarışmacı ise Kızmayın "Kızmayın Oktay abi" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26.10.2024 01:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 02:45
Yarışmacı joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca sitem etti

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Yarışmacı joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca sitem etti

Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta da başarılı performanslar yer alırken, programa katılan Hamza Kakılli isimli yarışmacı geceye damga vurdu.

Yarışmacı joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca sitem etti

Yarışmaya Adana'dan katılan Kakilli'ninkarşısına 4. soruda "Seb olasan Gülistan" sorusu çıktı. Soru karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı da seyirci joker hakkını Kullandı. Ünlü sunucu Oktay kaynarca da yarışmacıya "Sen olasan Gülistan Fransa'da geçer mi? " ifadeleriyle sitem etti . Fakat 5. soruda yarışmacının karşısına "Erkek deve anlamına gelen hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca yarışmacıya sitem etti

Yarışmacı da Oktay Kaynarca'ya "Oktay Abi heyecan yaptım" sözleriyle cevap verdi.

Yarışmacı joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca sitem etti

SORU: "Bu durumdan ötürü çok bahtiyarım" diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?"

ŞIKLAR

A: Şaşkınlık

B: Mutluluk

C: Pişmanlık

D: Kızgınlık