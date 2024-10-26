26 Ekim 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca'dan sitem gecikmedi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa Adana'dan katılan Hazma Kakilli isimli renkli yarışmacı 4. soruda kullandığı joker hakkıyla gündem oldu. Bunun üzerine Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya sitem gecikmedi. Yarışmacı ise Kızmayın "Kızmayın Oktay abi" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 26.10.2024 01:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 02:45