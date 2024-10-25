Avrupa Yakası’nın usta oyuncusu Suna Keskin’den Vural Çelik mesajı!

Setin geleneksel şakalarından biri böylece inşa edildi. Ve ben bu dinamikten "Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay" karakterini yazdım. Vural da nefis oynadı. Birinin bizi durduramadığı günlerdi.

2008'de, son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben de dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, çalışma saatleri, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesaj atarak ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki benim daha da ısrar etmemi bekledi, bilmiyorum.

Keşke son sezonda da beraber oynasaydık.