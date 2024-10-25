25 Ekim 2024, Cuma
Avrupa Yakası'nın usta oyuncusu Suna Keskin'den Vural Çelik mesajı!
Avrupa Yakası dizisinin 'Kubilay'ı, oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ölümü sonrası Gülse Birsel'in sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımı büyük bir yankı uyandırdı ve ünlü isme tepki mesajları yağdı. Bunun üzerine dizide Sedef karakterini canlandıran Suna Keskin'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Usta oyuncu "O sette de bir sürü şeyler yaşandı" dedi.
Giriş Tarihi: 25.10.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:06