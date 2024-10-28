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Milyoner'de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa İstanbul'dan katılan İlayda Kutevu isimli 27 yaşındaki yarışmacı 5. soruda elendi. İstiklal Marşı sorusunu bilemeyen yarışmacının o anları gündem olurken verdiği cevapla yarışmaya veda etti. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2024 01:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 02:00
Milyoner’de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta da başarılı performanslar yer alırken, programa katılan İlayda Kutevu isimli yarışmacı geceye damga vurdu.

Milyoner’de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kutevu'nun karşısına 5. soruda "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadeleriyle başlar?" Sorusu çıktı.

Milyoner’de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

SORU: "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadeleriyle başlar? diyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?"

ŞIKLAR

A: Birinci

B: İkinci

C: Üçüncü

D: Dördüncü

Milyoner’de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve düşünen yarışmacı, "C: Üçüncü " şıkkını söyledi.

Doğru cevap: D : Dördüncü