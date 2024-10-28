28 Ekim 2024, Pazartesi
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa İstanbul'dan katılan İlayda Kutevu isimli 27 yaşındaki yarışmacı 5. soruda elendi. İstiklal Marşı sorusunu bilemeyen yarışmacının o anları gündem olurken verdiği cevapla yarışmaya veda etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 01:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 02:00