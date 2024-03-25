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Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv'de!

Atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri", bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin'in gibi başarılı oyuncular yer alıyor. "Yarım kalmış bir aşk hikayesini" anlatan "Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte dizi hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:21
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Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv’de!

ATV ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor. İddialı dizi "Yaban Çiçekleri" konusu ve oyuncularıyla dikkat çekti. Dizide beklenmedik bir olayla eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın yolları tekrar kesişiyor. Ancak aralarındaki engelleri aşmak için büyük bir mücadele vermeleri gerekiyor. Peki, Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" bu akşam atv'de.

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Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv’de!

"Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak."

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Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv’de!

AKIN AKINÖZÜ

KILIÇ TÜTÜNCÜ

Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

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Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv’de!

ASLIHAN MALBORA

ELA ATAMAN

Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

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Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv’de!

TİLBE SARAN

NURTEN ATAMAN

Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır.