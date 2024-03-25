25 Mart 2024, Pazartesi
Yarım kalan bir aşk hikayesi: Yeni dizi Yaban Çiçekleri bu akşam atv'de!
Atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri", bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin'in gibi başarılı oyuncular yer alıyor. "Yarım kalmış bir aşk hikayesini" anlatan "Yaban Çiçekleri'nin ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte dizi hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:21
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