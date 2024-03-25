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Hayat Bilgisi'nin Ortega Sedat'ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

Bir dönemin efsane dizilerinden olan "Hayat Bilgisi", oyuncularının değşimleriyle gündem olmaya başladı. Bu değişimler arasında öne çıkan isimlerden biri de dizide Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel oldu. Yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi olan Yılmazel, son haliyle adından söz ettiriyor. Şimdilerde 41 yaşında olan oyuncu, yaşlanmamış daha da gençleşmiş. İşte Hayat Bilgisi Ortega son hali...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:10
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Hayat Bilgisi’nin Ortega Sedat’ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

İzleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen Hayat Bilgisi dizisi, döneminin en sevilen yapımlarından biriydi. Bu dizide yer alan karakterler ve oyuncuları da unutulmaz bir iz bıraktı. Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel ise son haliyle hayranları şaşırttı.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega Sedat’ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da, hep bu dizideki rolüyle hatırlanan Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti. Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega Sedat’ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen oyuncu öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız…

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Hayat Bilgisi’nin Ortega Sedat’ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

İşte Paşhan Yılmazel'in son hali ve ünlü isimlerin şaşırtan değişimi...

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Hayat Bilgisi’nin Ortega Sedat’ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

İpek Erdem