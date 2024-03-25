Hayat Bilgisi'nin Ortega Sedat'ı Paşhan Yılmazel yıllara meydan okuyor! Son haline bakın, daha da gençleşmiş...

Bir dönemin efsane dizilerinden olan "Hayat Bilgisi", oyuncularının değşimleriyle gündem olmaya başladı. Bu değişimler arasında öne çıkan isimlerden biri de dizide Ortega karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel oldu. Yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi olan Yılmazel, son haliyle adından söz ettiriyor. Şimdilerde 41 yaşında olan oyuncu, yaşlanmamış daha da gençleşmiş. İşte Hayat Bilgisi Ortega son hali...