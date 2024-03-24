İnci Taneleri'nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi usta oyuncuların başrollerini üstlendiği ve uzun süredir takip edilen dizi İnci Taneleri'nin sevilen karakteri hakkındaki iddialar hayranlarını üzecek. Son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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