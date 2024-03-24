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İnci Taneleri'nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi usta oyuncuların başrollerini üstlendiği ve uzun süredir takip edilen dizi İnci Taneleri'nin sevilen karakteri hakkındaki iddialar hayranlarını üzecek. Son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:54
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İnci Taneleri’nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

İnci Taneleri'nin sevilen karakteriyle ilgili çıkan iddialar, izleyicileri derinden üzecek nitelikte. Uzun süredir Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi usta oyuncuların başrollerini üstlendiği diziye ilişkin gelişmeler merak uyandırıyor. İşte flaş gelişmeler...

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İnci Taneleri’nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Son dönemin çok konuşulan ve eleştirilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri, izleyicilerini her yeni bölümde şaşırtmaya devam ediyor.

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İnci Taneleri’nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Ancak kulislerde dolaşan söylentilere göre, beklenmedik bir ayrılık haberiyle sarsıldı.

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İnci Taneleri’nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Başrol oyuncularından Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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İnci Taneleri’nde Büyük Transfer! Başrol ayrılığı netleşti; Kadro çorap söküğü gibi dağılacak

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, hayranları merak içinde beklemekte.