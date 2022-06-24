Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Yargı dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile uyumuyla da dikkat çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören inanamadı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Pınar Deniz'in ablası...