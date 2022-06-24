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Haberler Galeri Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Yargı dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile uyumuyla da dikkat çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören inanamadı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Pınar Deniz'in ablası...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 16:34
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Yargı dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen Pınar Deniz, bu kez ablasıyla gündeme oturdu. Kardeşlerin benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...