Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı: İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte.