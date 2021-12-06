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Haberler Galeri Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

'Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Yiğit Kirazcı ile ilişkisini anlattı. Arkadaşlıklarının nasıl ilişkiye döndüğünü anlatan Deniz, "Sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 13:02
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı: İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

Yargı'nın yıldızının, Elle dergisine açıklamaları şöyle:

"Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz."

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

"ARADA DELİLİĞİM TUTUYOR"

"Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde."

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

"Kurduğum tüm ilişkiler sevgi odaklı. Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini düşünüyorum. Alan benim için çok önemli. O yüzden karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışırım."

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı

"İlişkinin devam etmesi için en önemli kriter sabır ve özveri. Adı üstünde ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence."