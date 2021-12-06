06 Aralık 2021, Pazartesi
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Yiğit Kirazcı itirafı! O detayı ilk kez anlattı
'Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Yiğit Kirazcı ile ilişkisini anlattı. Arkadaşlıklarının nasıl ilişkiye döndüğünü anlatan Deniz, "Sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 13:02
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