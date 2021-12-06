06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Atv ekranlarında her hafta izleyici ekran başına kilitleyen dizide canlandırdığı Ferit karakteriyle kendisine hayran bırakan Alkan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncunun eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:26
  • 1
  • 68
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

Kalp Yarası dizisindeki Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 68
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

  • 3
  • 68
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - FURKAN ANDIÇ

  • 4
  • 68
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - ALİHAN ALOĞLU

  • 5
  • 68
Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - BİRKAN SOKULLU