Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı

Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Atv ekranlarında her hafta izleyici ekran başına kilitleyen dizide canlandırdığı Ferit karakteriyle kendisine hayran bırakan Alkan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncunun eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...