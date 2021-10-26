26 Ekim 2021, Salı
Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da nefes kesen anlar yaşandı. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin 2. sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın tek sezonluk olduğu iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Hayranları kanal ve yapımcılardan konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Başrollerinde; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizinin akıbeti merak ediliyor. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 01:45 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 01:46
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