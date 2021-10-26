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Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da nefes kesen anlar yaşandı. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin 2. sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın tek sezonluk olduğu iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Hayranları kanal ve yapımcılardan konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Başrollerinde; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı dizinin akıbeti merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 01:45 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 01:46
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Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...

Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı. O sahnede kendini ele verdi. Tempo katlanarak artacak. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı, reytinglerde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin bu sezon final yapacağı iddiaları şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada dizinin tek sezonluk olduğu iddilarının yayılması üzerine yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...

Yargı'nın her bölüm artan temposuna geçtiğimiz hafta katilin ortaya çıkmasının heyecanı da eklenmişti. Kanal D'nin sevilen yapımının 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanan 6'ncı bölümü yine sürpriz gelişmelere sahne oldu.

İnci'nin katilinin Engin çıkması hikayede yepyeni bir sayfanın açılmasına ve oyunun asıl şimdi başlamasına sebep olurken, Çınar'ın masumiyeti kanıtlandı.

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Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...

BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU

Dürüstlüğünden ödün vermemek konusunda kararlı olan Ilgaz'ın tanıklık yapmamak için evlenmesi dün akşamki bölüme damga vururken, Pars'ın planlarını da suya düşürdü.

Masumiyetine inanmadığı Çınar'a silah doğrultan Zafer'in tetiği çekip çekmeyeceği gizemini koruyor. Zafer'in geçmişte üzerine atılan suçun sorumlusunun peşine düşmesi, Erguvan ve Kaya aileleri arasındaki husumetin bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

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Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...

YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın final yapacağı iddiası sosyal medyada konuşuldu. Ancak kanal ve yapımcılar tarafından konu hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...

CEZMİ BASKIN SÜRPRİZİ

Yargı dizisine Ilgaz'ın dedesi 'Merdan' karakteriyle dahil olan Cezmi Baskın'ın, hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise şimdiden merakla bekleniyor.