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Haberler Galeri Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin, televizyon programına katılmak için gittiği İtalya'nın ardından bir moda şovunun davetlisi olarak İspanya'ya gitti. Yoğun ilgiyle karşılanan oyuncu, İstanbul'a döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncuya, sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:20
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Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

Kerem Bürsin, TV programına katılmak için gittiği İtalya ve bir moda şovunun davetlisi olarak gittiği İspanya sonrası Türkiye'ye döndü. Önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncuya, sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı.

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Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

Bir süredir görüşmediği sevgilisi Hande Erçel'i havalimanında karşısında gören Kerem Bürsin, "Hande'nin geleceğini hiç beklemiyordum" açıklamasını yaptı.

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Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

"BENİM VE ÜLKEMİZ ADINDA ÇOK HOŞ"

Yakışıklı oyuncu, basın mensuplarının "İspanya'da ülkemizi gururla temsil ettiniz. Yurt dışında bu kadar tanınmak sevilmek ve hayran kitlesine sahip olmak nasıl bir duygu? Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

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Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

Bürsin, "Her şey çok güzeldi. Çok güzel ağırlandık. Gurur ve onur vericiydi. Yurt dışında tanınmak sevilmek benim ve ülkemiz adına da çok hoş bir şey" ifadelerini kullandı.

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Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu

"BİR AN ÖNCE HANDE'NİN YANINA GEÇEYİM"

"Hande Hanım da bir sürpriz yaptı. Yaklaşık yarım saattir burada. Gelişi size de sürpriz mi oldu?" sorusu üzerine Kerem Bürsin, "Çok uzun zamandır görüşmedik. Birbirimizi çok özledik. O yüzden bir an önce Hande'nin yanına geçeyim" diyerek, araca bindi.