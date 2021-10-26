26 Ekim 2021, Salı
Hande Erçel özleme dayanamadı! Kerem Bürsin’in yanına koştu
Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin, televizyon programına katılmak için gittiği İtalya'nın ardından bir moda şovunun davetlisi olarak İspanya'ya gitti. Yoğun ilgiyle karşılanan oyuncu, İstanbul'a döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncuya, sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı.
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:20
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