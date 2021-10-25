25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız hali şaşırttı

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız hali şaşırttı

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle kendisine hayran bırakan Yağmur Tanrısevsin, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Gökhan Alkan'la aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Tanrısevsin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Tanrısevsin'in makyajsız hali hayran bıraktı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 25.10.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 17:10
  • 1
  • 61
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali şaşırttı

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin, ekranların en sevilen ismi oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Tanrısevsin makyajsız haliyle hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 61
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali şaşırttı

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

  • 3
  • 61
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali şaşırttı

Pınar Deniz

  • 4
  • 61
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali şaşırttı

Pınar Deniz

  • 5
  • 61
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali şaşırttı

Neslihan Atagül