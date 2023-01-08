Yargı 50. bölüm ne zaman? Yargı dizisi YENİ BÖLÜM hangi tarihte yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin yayın akışında olmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yargı'nın 50.bölümünü araştıran izleyiciler, Yargı bu akşam var mı, yok mu yeni bölüm ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, dizinin yeni bölüm tarihi!