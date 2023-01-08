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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu? 8 yıl önce nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğine nazar değdi. Ünlü çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddası gündem olurken, son dönemlerde beraber paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:20
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisindeki arkadaşlıkları dikkat çekmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

2015 YILINDA EVLENDİLER

Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Düvenci ve Şakrak çifti 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda evlenmişti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Kaz Dağları'nda bulunan Yeşilyurt Köyü'ndeki bir otelde birbirlerine 'evet' diyen çiftin mutlu günlerinde yakın dostları ikiliyi yalnız bırakmamıştı.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Evlilikleriyle bakanları imrendiren çiftin evliliklerinden Okan Ali Şakrak adından bir de oğulları dünyaya gelmişti.