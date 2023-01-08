Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü çiftin 8 yıllık evliliğine nazar değdi! Kimse bu haberi beklemiyordu

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu? 8 yıl önce nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğine nazar değdi. Ünlü çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddası gündem olurken, son dönemlerde beraber paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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