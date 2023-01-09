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Ters Kelepçe alınan Sapık SİNAN neden tutuklandı? MÜGE ANLI SİNAN Sardoğan itiraf etti mi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktığı ilk günden bu yana davranışlarıyla çileden çıkaran Sinan Sardoğan ters kelepçe gözaltına alındı. Arife Gökçe isimli yaşlı kadının kayıplara karışması ile birlikte açılan dosyada her yeni gelişme ağızları açık bırakırken tüm Türkiye'nin sapık Sinan olarak tanıdığı Sardoğan gözaltına alındı. Peki Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu? İşte sapık Sinan olayı son durum...