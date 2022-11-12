Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak zihinlere kazınan Tolga Karel kariyerinin en tepesindeyken şanı şöhreti bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakıp TIR şoförlüğüne başlayan Tolga Karel kendine Amerika'da yepyeni bir hayat kurmuştu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla keyifli bir hayat yaşayan Tolga Karel geçen aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile adından söz ettirmişti. Bu süreçte babasını kaybeden Tolga Karel cenazeye dahi gelememişti. Tolga Karel'in bebekliğinden bu yana görmediği oğlu Cihangir de dedesinin cenazesinde gözyaşı dökmüştü. Takipçilerince Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel'den sevindiren haber geldi. Tolga Karel geri mi dönüyor?