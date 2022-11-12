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Haberler Galeri Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak zihinlere kazınan Tolga Karel kariyerinin en tepesindeyken şanı şöhreti bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakıp TIR şoförlüğüne başlayan Tolga Karel kendine Amerika'da yepyeni bir hayat kurmuştu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla keyifli bir hayat yaşayan Tolga Karel geçen aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile adından söz ettirmişti. Bu süreçte babasını kaybeden Tolga Karel cenazeye dahi gelememişti. Tolga Karel'in bebekliğinden bu yana görmediği oğlu Cihangir de dedesinin cenazesinde gözyaşı dökmüştü. Takipçilerince Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel'den sevindiren haber geldi. Tolga Karel geri mi dönüyor?

Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 16:55
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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak akıllarda yer edinen Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

BABASININ CENAZESİNE DAHİ GİDEMEDİ

Bu süreçte babasını kaybeden Tolga Karel cenazeye bile gelememişti.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den müjdeli haber! Sosyal medya hesabından duyurdu! TIR şoförlüğünü bırakacak mı?

Tolga Karel'in bebekliğinden beri görmediği oğlu Cihangir ise dedesinin cenazesinde gözyaşı dökmüştü.