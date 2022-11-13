Hadise’nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 ay sonra olaylı şekilde ayrıldı. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.