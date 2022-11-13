14 Kasım 2022, Pazartesi
Hadise'nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım
Mehmet Dinçerler'le olaylı ayrılığının ardından hayatını tamamen değiştirmeye başlayan Hadise, tatile çıktı. Hem boşanma hem de konser maratonunun stresini atmak için İtalya'nın başkenti Rıma'ya giden şarkıcıdan merak uyandıran paylaşım geldi. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun "Anahtar Kolye" takması da oldukça dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:30
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