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Hadise'nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

Mehmet Dinçerler'le olaylı ayrılığının ardından hayatını tamamen değiştirmeye başlayan Hadise, tatile çıktı. Hem boşanma hem de konser maratonunun stresini atmak için İtalya'nın başkenti Rıma'ya giden şarkıcıdan merak uyandıran paylaşım geldi. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun "Anahtar Kolye" takması da oldukça dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:30
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Hadise’nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 ay sonra olaylı şekilde ayrıldı. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

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Hadise’nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

YÜZÜĞÜN PARASINI HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI

Önceki günlerde Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıkmıştı. Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke olmuştu.

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Hadise’nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı.

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Hadise’nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

ARADIĞI DAİREYİ YENİKÖY'DE BULDU

Tüm bunların ardından güzel şarkıcının, boşandığı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı Riva'daki evinden taşındığı öğrenildi.

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Hadise’nin hayatında biri mi var? Merak uyandıran paylaşım

Şarkıcı, bir süredir aradığı yalı dairesini ise Yeniköy'de buldu. Hadise'nin 40 milyon TL ödediği iddia edilen daireye, önümüzdeki günlerde taşınacağı öğrenildi.