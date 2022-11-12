Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, daha 39'undayken 1995 senesinde oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i toprağa vermişti. Perihan Savaş, genç yaşta vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e hasretini geçen günlerde ölüm yıl dönümünde nostaljik fotoğraf ile kelimelere dökmüştü. Perihan Savaş'ın paylaşımına takipçilerine yorum yağdırdı. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sensiz çok zor" ifadelerini kullanmıştı. 10 Kasım tarihi de kızı Melek Zübeyde'nin doğum günü olan Perihan Savaş, "kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı" dedi. Bugünlerde düğün heyecanı yaşayan çiçeği burnunda kayınvalide Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'in nikah tarihini duyurdu. İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi...