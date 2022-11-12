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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, daha 39'undayken 1995 senesinde oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i toprağa vermişti. Perihan Savaş, genç yaşta vefat eden eşi Yılmaz Zafer'e hasretini geçen günlerde ölüm yıl dönümünde nostaljik fotoğraf ile kelimelere dökmüştü. Perihan Savaş'ın paylaşımına takipçilerine yorum yağdırdı. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sensiz çok zor" ifadelerini kullanmıştı. 10 Kasım tarihi de kızı Melek Zübeyde'nin doğum günü olan Perihan Savaş, "kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı" dedi. Bugünlerde düğün heyecanı yaşayan çiçeği burnunda kayınvalide Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'in nikah tarihini duyurdu. İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi...

Giriş Tarihi: 12.11.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 12:42
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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

Başarılı oyuncu Perihan Savaş, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. Vefat eden Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer'in evleneceği için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyorum. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi. Ocak ayı içerisinde evlenecekler" şeklinde konuştu.

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

"TORUN BEKLİYORUM"

Torunları hakkında konuşan Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyoruz. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum." dedi.

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i kaybetmişti. Deneyimli oyuncu Perihan Savaş önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Savaş sözlerine şöyle devam etti:

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

"KASIM AYI HEM MUTLULUK HEM DE HÜZÜN AYI"

"Ancak kasım ayı benim için farklı. 9 Kasım'da eski eşim Yılmaz'ı kaybettik. 10 Kasım'da kızım doğdu, 7 Kasım'da da torunumun doğum günüydü. Kasım ayı hem mutluluk hem de hüzün ayı"

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’i evlendiriyor! Düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hüzün ayı...

Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken, 1995 yılında, kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.