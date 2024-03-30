30 Mart 2024, Cumartesi
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...
Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden olan Güven Hokna, katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Hokna, "Yaprak Dökümü" dizisindeki unutulmaz Hayriye karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Son haliyle de herkesi şaşırtan oyuncunun tuvalet itirafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 08:55
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