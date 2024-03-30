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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden olan Güven Hokna, katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Hokna, "Yaprak Dökümü" dizisindeki unutulmaz Hayriye karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Son haliyle de herkesi şaşırtan oyuncunun tuvalet itirafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 08:55
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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...

Güven Hokna, Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu, son olarak katıldığı bir magazin programında ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...

Aramızda Kalmasın programına konuk olan oyuncu, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...

Hokna, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaleteni temizledim" itirafında bulundu.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...

Konuyla ilgili usta oyuncu şunları ifade etti: "Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yıllar sonra itiraf etti! Dizi setinde bakın ne yapmış! Son hali...

Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım.