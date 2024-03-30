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Adını Feriha Koydum'un Lara'sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı...

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran dizisi "Adını Feriha Koydum", oyuncularıyla gündem olmaya başladı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Lara'yı canlandıran Feyza Civelek ise verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 78 kilodan 58'e düşen oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda boy gösteriyor. İşte, Feyza Civelek'in yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:25
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Adını Feriha Koydum’un Lara’sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşı...

"Adını Feriha Koydum", "Güllerin Savaşı" gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek, son haliyle dikkat çekiyor.

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Adını Feriha Koydum’un Lara’sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşı...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girmişti. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

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Adını Feriha Koydum’un Lara’sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşı...

Şimdilerde, Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Civelek, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

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Adını Feriha Koydum’un Lara’sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşı...

Fit bir görünüme sahip olan oyuncu, 2.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da gündem oluyor.

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Adını Feriha Koydum’un Lara’sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşı...

İşte Feyza Civelek başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...