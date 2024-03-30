Adını Feriha Koydum'un Lara'sıydı! 21 kilo veren Feyza Civelek bakın nasıl değişmiş! Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı...

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran dizisi "Adını Feriha Koydum", oyuncularıyla gündem olmaya başladı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Lara'yı canlandıran Feyza Civelek ise verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 78 kilodan 58'e düşen oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda boy gösteriyor. İşte, Feyza Civelek'in yıllar içindeki değişimi...