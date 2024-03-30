Esra Erol'da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | Esra Erol'dan tepki...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa geçtiğimiz günlerde Adana'dan katılan Murat Ünalır, kızları Emine ve Merve'nin evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Merve'nin imam nikahlı olan ve 'hırsızlık kırmızı çizgim' diyen Süleyman'ın bir otelden 15 bin TL çaldığı anlar güvelik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine ünlü sunucu Esra Erol ise o sözleri ile tepki gösterdi. İşte detaylar...