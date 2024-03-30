30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol'da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | Esra Erol'dan tepki...

Esra Erol'da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | Esra Erol'dan tepki...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa geçtiğimiz günlerde Adana'dan katılan Murat Ünalır, kızları Emine ve Merve'nin evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Merve'nin imam nikahlı olan ve 'hırsızlık kırmızı çizgim' diyen Süleyman'ın bir otelden 15 bin TL çaldığı anlar güvelik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine ünlü sunucu Esra Erol ise o sözleri ile tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 01:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 02:16
  • 1
  • 19
Esra Erol’da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | İşte o görüntüler...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

  • 2
  • 19
Esra Erol’da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | İşte o görüntüler...

Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

  • 3
  • 19
Esra Erol’da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | İşte o görüntüler...

Geçtiğimiz günlerde programa Adana'dan katılan Murat Ünalır, kızları Emine ve Merve'nin evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı.

  • 4
  • 19
Esra Erol’da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | İşte o görüntüler...

Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti.

  • 5
  • 19
Esra Erol’da hırsızlık olayı ortaya çıktı! “Hırsızlık kırmızı çizgim” diyen Süleyman otelde para çarken yakalandı | İşte o görüntüler...

"ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK ERKEKLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Murat beyin yaptığı açıklamaları şöyle, "Özellikle kızım Emine Ünalır, şehir şehir gezerek erkekleri kandırmaya çalışıyor. Kızım Merve Ünalır'ı da kandırmaya çalışıyor. Ben kızlarımı çok defa uyardım. "Kızım yanlış iş yapma, kızım yapma" dedikçe kızım Emine bizden uzak kaçıyor. Şehir şehir dolaşıyor. Boşandı, bizi dinlemiyor.