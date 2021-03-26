Yaprak dökümü sürüyor! Doğduğum Ev Kaderindir hayranları derin yaralı! Bu kez o isim hedefte...

Yaprak dökümü sürüyor. Doğduğum Ev Kaderindir hayranları derin yaralı. TV8 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beklenmedik bir ayrılığın yaşanacağı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından birisi olan Mehdi karakterinin senaryo gereği rolünün sonuna geldiği ve diziden ayrılacağı iddialar arasında yer aldı. Hayranları konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek açıklama merak ediliyor.