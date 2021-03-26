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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaprak dökümü sürüyor! Doğduğum Ev Kaderindir hayranları derin yaralı! Bu kez o isim hedefte... Yaprak dökümü sürüyor! Doğduğum Ev Kaderindir hayranları derin yaralı! Bu kez o isim hedefte...
Yaprak dökümü sürüyor. Doğduğum Ev Kaderindir hayranları derin yaralı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncularından İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Dizinin sevenleri Mehdi karakterinin nasıl veda edeceğini merak ediyor. Henüz dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından henüz açıklama gelmedi. Sosyal medyada sevilen oyuncuya yazılan rolün sonuna gelindiği iddialar arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 22:36
Yaprak dökümü sürüyor. Doğduğum Ev Kaderindir hayranları derin yaralı. TV8 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beklenmedik bir ayrılığın yaşanacağı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından birisi olan Mehdi karakterinin senaryo gereği rolünün sonuna geldiği ve diziden ayrılacağı iddialar arasında yer aldı. Hayranları konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek açıklama merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİYE VEDA MI EDİYOR?
İddialara göre; Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine can veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor. Dizide hikayesi biten yakışıklı oyuncu Çelikkol, bu hafta sevilen projeye veda edecek.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölüm fragmanı hala yayınlanmadı.
İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?
İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.
Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı.