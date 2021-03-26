Aşk 101 rotayı kırdı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101 için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başarılı isimleri kadrosunda bulunduran dizinin yeni sezon tarihi için gelecek açıklalar bekleniyor. Dizinin oyuncuları tarafından sosyal medya üzerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...