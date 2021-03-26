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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 rotayı kırdı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon... Aşk 101 rotayı kırdı! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101 için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Başarılı isimleri kadrosunda bulunduran dizinin yeni sezon tarihi için gelecek açıklalar bekleniyor. Dizinin oyuncuları tarafından sosyal medya üzerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 23:07
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı yapımlar arasında yer alan Aşk 101 için gelecek açıklamalar bekleniyor. Heyecan fırtınasına yol açan ilk sezonun ardından yeni sezon için geri sayım sürüyor. Başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin çekimleri sona erdi. Gelen bilgilere göre, Aşk 101'in çekimlerinde sona gelindi. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.