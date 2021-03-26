Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Akıncı dizisinde canlandırdığı Nergis karakteriyle adından söz ettiren Büşra Develi, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Büşra Develi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Develi'nin makyajsız hali olay oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...