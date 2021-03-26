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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı!
Akıncı dizisinde canlandırdığı Nergis karakteriyle adından söz ettiren Büşra Develi, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Büşra Develi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Develi'nin makyajsız hali olay oldu. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 17:32
Akıncı dizisinin başarılı oyuncusu Büşra Develi doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Büşra Develi başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Ayça Ayşin Turan