Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaprak dökümü etkili oluyor! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! 10 diziye final kararı Yaprak dökümü etkili oluyor! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! 10 diziye final kararı
Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok dizi final yapma kararı aldı. Yeni sezon ile birlikte beklentiyi veremeyen diziler reytinglerde alt sıralara düştü. Bu gelişmelerin ardından final yapacak olanlar ve yapması beklenen diziler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TRT 1, Kanal D, Show TV ve Star TV'de yayınlanan diziler ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Peki, final yapacak ve yapması beklenen diziler hangileri? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 16:20
Final yapacak diziler hangileri? 2021'in yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de final yapacak diziler oldu. Mayıs ve haziran ayları itibarıyla seyircisiyle vedalaşacak olan diziler belli olurken, final yapması beklenen diziler de konuşulmaya başlandı. Beklentiyi karşılayamayan ve reytinglerde düşüşe geçen dizilerin ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Şu ana kadar 10 dizinin final yapacağı konuşuluyor. Bu sezon itibarıyla final yapacak dizileri merak eden seyirciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMO FİNAL Mİ YAPACAK?
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ramo dizisinin kanalla anlaşması bu sene dolacak. Dizinin bayram öncesinde izleyiciye veda etmesi bekleniyor.
BARAJ FİNAL Mİ YAPACAK?
Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve İman Casablanca'nın yer aldığı Baraj dizisinin 39. bölümde izleyiciyle son kez buluşacağı iddia edildi.
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPACAK?
Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Özcan Deniz (Kadir), İrem Helvacıoğlu (Ayliz), Mustafa Uğurlu'nun (Cemal) paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin 13. bölümüyle final yapacağı konuşuluyor. Dizi cuma akşamı (9 Nisan) 11. bölümüyle ekranlara gelecek.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL Mİ YAPACAK?
TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinin bu sezon final yapacağı öğrenildi. Reytinglerin düşmesi ile birlikte dizinin 155. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi.