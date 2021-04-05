Yaprak dökümü etkili oluyor! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! 10 diziye final kararı

Final yapacak diziler hangileri? 2021'in yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de final yapacak diziler oldu. Mayıs ve haziran ayları itibarıyla seyircisiyle vedalaşacak olan diziler belli olurken, final yapması beklenen diziler de konuşulmaya başlandı. Beklentiyi karşılayamayan ve reytinglerde düşüşe geçen dizilerin ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Şu ana kadar 10 dizinin final yapacağı konuşuluyor. Bu sezon itibarıyla final yapacak dizileri merak eden seyirciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.