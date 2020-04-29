Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel'in 4. sezonu Nisan ayının ilk haftasında yayınlanmıştı. İzleyiciler yeni sezonun olup olmayacağı sorularına yanıt arıyordu. Yapımcı Alex Pina 5. sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 17:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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