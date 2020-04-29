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Haberler Galeri Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel'in 4. sezonu Nisan ayının ilk haftasında yayınlanmıştı. İzleyiciler yeni sezonun olup olmayacağı sorularına yanıt arıyordu. Yapımcı Alex Pina 5. sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 17:35
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Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel'in yapımcısı Alex Pina'dan 5. sezon ile ilgili müjdeli haber geldi. Pina, yaptığı açıklamada, 4. sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezonun çekileceğini açıklamıştı. Dizinin son sezonunun izleyen vatandaşlar yeni sezonun tarihini araştırmaya başladılar. Peki, La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

8 bölümlük 4. sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

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Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

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Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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Yapımcıdan müjdeli haber! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.