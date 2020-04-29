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Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

Survivor'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar için farklı bir ödül konseptine gidildi. Ödül oyununu kazanan takım, dünyaca ünlü bir yıldızın lüks villasına götürüldü. Acun Ilıcalı villanın kime ait olduğunu sır gibi saklarken, Hakan Hatipoğlu villanın kime ait olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:30
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Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

Çekimleri Dominik'te devam eden Survivor yarışmasında, koronavirüs nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar için Acun Ilıcalı başka bir fikir buldu.

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Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

Ödül oyununu kazanan yarışmacılar, Ilıcalı'nın ismini sır gibi sakladığı dünyaca ünlü bir yıldızın lüks villasına götürüldü.

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Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

Hakan Hatipoğlu ise bu gizeme bir son vererek, yarışmada kullanılan ödül villasının, bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıkladı.

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Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

ÖDÜL FORMATI DEĞİŞTİ

Tüm dünyada çeşitli alanlarda değişikliğe gidilmesine neden olan koronavirüs salgını, Dominik'te çekimleri devam eden Survivor yarışmasını da etkiledi. Daha önce ödül oyununu kazanan yarışmacıları farklı ülkelere götüren Acun Ilıcalı, virüs nedeniyle seyahatler kısıtlanınca çareyi başka şekilde buldu.

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Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

Bu sene ödülleri Dominik'te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacıların büyük ödülleri için dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor.