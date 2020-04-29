Survivor ödül villasının kime ait olduğu ortaya çıktı! Acun Ilıcalı sır gibi saklamıştı…

Survivor'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar için farklı bir ödül konseptine gidildi. Ödül oyununu kazanan takım, dünyaca ünlü bir yıldızın lüks villasına götürüldü. Acun Ilıcalı villanın kime ait olduğunu sır gibi saklarken, Hakan Hatipoğlu villanın kime ait olduğunu açıkladı.