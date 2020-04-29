Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol'un merak edilen eşi...