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Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

Yapımcı Mustafa Uslu, Cep Herkülü: Naim filminin Bulgaristan'daki çekimleri sırasında anlaşma yaptığı Slvestar Lenenov tarafından parasını almadığı iddiasıyla Rus mafyasına havale edildi. Mafya tarafından yağmalanmaya çalışılan Mustafa Uslu'nun ihbarı sonrası 5 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 09:56
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Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

Gerçek hayat hikayelerinden uyarladığı filmlerle adını duyuran yapımcı Mustafa Uslu, bu kez kendisi filmlere konu olacak bir olay yaşadı. Uslu, 'Cep Herkülü' filminin Bulgaristan'daki çekimleri sonrası anlaşma yaptığı Slvestar Lenenov tarafından parasını almadığı iddiasıyla Rus mafyasına havale edildi. Mafya tarafından yağmalanmaya çalışılan Uslu'nun ihbarı sonrası 5 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' adlı filmi çekmek üzere Bulgaristan'da çalışan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çekimler sırasında Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la bir anlaşma yaptı. Anlaşma karşılığında Uslu, Lenenov'dan Bulgaristan'da yardım alacak ve çekimleri tamamlayacaktı. İddiaya göre film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek ikinci kez para istedi. Uslu ise film çekimi gerçekleştikten sonra paranın verildiğini söyledi. Çekimler sonrası parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye "hatırı sayılır" kişileri soktu.

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Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

KOBRA'DAN ÖLÜM TEHDİDİ

Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi. Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un, işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi. Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, geçen ay İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

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Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

MAFYA ÜYESİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Rus mafyası Zahariy Kalaşov'un üyesi olduğu düşünülen Eldaniz Azimov, Uslu'dan 6 milyon lira tahsil etmeye çalıştığı ve yağma suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesine başvurulan Hasan Basri Sarıkaya, "Mustafa benim 25 yıllık arkadaşım. Amacım ona yardım etmekti. Vedat bana ulaştı.

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Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

Yanında Eldaniz Azimov ve Serdar Adak isimli şahıslarla geldi. Mustafa'nın borcu olduğunu söyledi. Ben de arkadaşım olduğu için Mustafa'yı aradım. Fakat sonra Eldaniz'in Rus mafya liderinin aracılığıyla geldiğini öğrendim. Mustafa'yı tehdit etmedim. Yardım etmek istedim" dedi. Vedat Karataş, olayla bir ilgisi olmadığını sadece Hasan Basri'yle buluşup durumu konuştuklarını ve kimseyi tehdit etmediğini söyledi. İfadesi alınan diğer bir isim Eldaniz Azimov ise suçlamaları reddederek, 'Ben işçiyim. Bana gelen bilgiyi arkadaşıma ilettim. O da Hasan Basri'ye iletmiş. Kimseyi tehdit etmedim' dedi. Hasan Basri Sarıkaya ve Vedat Karataş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.