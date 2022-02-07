Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı

Yanında Eldaniz Azimov ve Serdar Adak isimli şahıslarla geldi. Mustafa'nın borcu olduğunu söyledi. Ben de arkadaşım olduğu için Mustafa'yı aradım. Fakat sonra Eldaniz'in Rus mafya liderinin aracılığıyla geldiğini öğrendim. Mustafa'yı tehdit etmedim. Yardım etmek istedim" dedi. Vedat Karataş, olayla bir ilgisi olmadığını sadece Hasan Basri'yle buluşup durumu konuştuklarını ve kimseyi tehdit etmediğini söyledi. İfadesi alınan diğer bir isim Eldaniz Azimov ise suçlamaları reddederek, 'Ben işçiyim. Bana gelen bilgiyi arkadaşıma ilettim. O da Hasan Basri'ye iletmiş. Kimseyi tehdit etmedim' dedi. Hasan Basri Sarıkaya ve Vedat Karataş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.