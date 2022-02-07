07 Şubat 2022, Pazartesi
Yapımcı Mustafa Uslu’ya Rus mafyası şoku! Yağmalanmaya çalışıldı
Yapımcı Mustafa Uslu, Cep Herkülü: Naim filminin Bulgaristan'daki çekimleri sırasında anlaşma yaptığı Slvestar Lenenov tarafından parasını almadığı iddiasıyla Rus mafyasına havale edildi. Mafya tarafından yağmalanmaya çalışılan Mustafa Uslu'nun ihbarı sonrası 5 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 09:56
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