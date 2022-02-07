07 Şubat 2022, Pazartesi
Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi
Usta oyuncu Cihan Ünal, atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Muhteşem başlangıç yapan dizide 'Davut Bahadır' karakterine hayat veren Ünal, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. 'Yalnız Kurt'un vatanseverliği kararlı mücadelesi çok etkileyici' diyen Ünal, "Böyle vatansever bir askeri oynamak beni hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. İşte usta oyuncunun Tuba Kalçık ile yaptığı röportaj...
Giriş Tarihi: 07.02.2022 10:30
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