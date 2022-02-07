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Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

Usta oyuncu Cihan Ünal, atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Muhteşem başlangıç yapan dizide 'Davut Bahadır' karakterine hayat veren Ünal, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. 'Yalnız Kurt'un vatanseverliği kararlı mücadelesi çok etkileyici' diyen Ünal, "Böyle vatansever bir askeri oynamak beni hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. İşte usta oyuncunun Tuba Kalçık ile yaptığı röportaj...

Giriş Tarihi: 07.02.2022 10:30
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Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

Ünlü oyuncu Cihan Ünal, Günaydın'a samimi açıklamalar yaptı. Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt' dizisinde vatansever asker 'Davut Bahadır' karakterini canlandıran Ünal; "Karakterin, yılmadan doğru yolda kalma ve aynı kararlılıkla yoluna devam etme mücadelesi beni çok etkiledi. Böyle vatansever bir askeri oynamak beni hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" diyor.

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Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

ATATÜRK'Ü OYNAMAK İSTERİM

'Yalnız Kurt' ile izleyici karşısına çıktınız. Bu dizide oynamaya karar vermenizde ne etkili oldu?

Pandemi öncesi, hem tiyatro sahnesinde hem de kamera önünde oyunculuğumu ve bunun yanında oyunculuk, sahne, diksiyon dersleriyle öğretmenliğimi sürdürüyordum. Pandemi sürecinin başlaması ile ben de herkes gibi durağan bir hayata geçtim, setlere ara verdim. Gelen teklifleri değerlendirmek istesem de süreçten dolayı risk almak istemedim. Sevgili Osman Sınav, yıllardır tanıdığım değerli bir yapımcı ve yönetmen, zaten kendisi ile birlikte çalışma arzum hep vardı. O kadar özel bir proje sundu ki, ben de riskleri göze alarak bu güzel projeye evet dedim. İyi ki de demişim.

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Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

'Davut Bahadır' karakterine nasıl hazırlandınız?

Dijital platformda keyifle izlediğim uzun soluklu bir proje vardı, adı Homeland. Oradaki 'Saul' karakteri beni çok etkilemişti. Yalnız, sert ve bir o kadar da merhametli bir karakterdi, ona benzer bir kişiliği canlandırmayı her zaman istemişimdir. Osman Sınav'dan senaryo geldiğinde kendimi karaktere yakın hissettim. 'Davut' karakterinin, yılmadan doğru yolda kalma ve aynı kararlılıkla yoluna devam etme mücadelesi beni çok etkiledi. Arkadaşlarımın arasında istihbarattan emekli çok saygın kişi var. Rolüme hazırlanırken, senaryo sürecinde o dostlarımın fikirlerinden, yaşadıklarından ve hayata karşı duruşlarından yararlandım.

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Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Evet, hem yakın tarihine, hem bugüne, hem de yarına ışık tutuyor. Neleri yapıp yapmamamız konusunda uyarı niteliği taşıyan bir senaryo...

4. Murad, Osman Gazi gibi tarihimize damga vuran isimleri canlandırdınız. 'Keşke canlandırsam' dediğiniz başka bir tarihi kişilik var mı?

'4. Murad', 'Osman Gazi' projeleri, hayatımın dönüm noktaları ve içinde bulunmaktan keyif aldığım son derece önemli dizilerdir. Bu dizilerdeki karakterlere hayat vermek beni her zaman mutlu etmiştir. Eğer sarışın ve mavi gözlü olsaydım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmayı çok isterdim. Beni etkileyen bir diğer karakter ise Toros lakaplı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tır.

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Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

Yılın belli bölümünü Kıbrıs'ta geçiriyorsunuz. Kıbrıs'ın neyi sizi cezbediyor?

15 yıldır Kıbrıs'ta ders veriyorum ve gide gele Kıbrıs'ı çok sevdim, Kıbrıs'ta benim yaşadığım yerde bir köy havası esintisi var; havası, doğası, denizi, bir yerden bir yere ulaşımı, insanların eğitimli ve medeni olmaları beni çok fazla etkiliyor ve yılın belli zamanlarında burada keyifli, sakin ve huzurlu bir hayat yaşıyorum...