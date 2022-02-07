Cihan Ünal: Yalnız Kurt yol gösterici ve aydınlatıcı bir dizi

ATATÜRK'Ü OYNAMAK İSTERİM

'Yalnız Kurt' ile izleyici karşısına çıktınız. Bu dizide oynamaya karar vermenizde ne etkili oldu?

Pandemi öncesi, hem tiyatro sahnesinde hem de kamera önünde oyunculuğumu ve bunun yanında oyunculuk, sahne, diksiyon dersleriyle öğretmenliğimi sürdürüyordum. Pandemi sürecinin başlaması ile ben de herkes gibi durağan bir hayata geçtim, setlere ara verdim. Gelen teklifleri değerlendirmek istesem de süreçten dolayı risk almak istemedim. Sevgili Osman Sınav, yıllardır tanıdığım değerli bir yapımcı ve yönetmen, zaten kendisi ile birlikte çalışma arzum hep vardı. O kadar özel bir proje sundu ki, ben de riskleri göze alarak bu güzel projeye evet dedim. İyi ki de demişim.