Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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