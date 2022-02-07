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Haberler Galeri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 06:18
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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i bakın hangi oyuncuymuş! Hakkındaki gerçek görenleri şaşkına çevirdi! Meğer yıllardır göz önündeymiş

KÜÇÜK SAMET'İ DUYAN ŞOKE OLDU

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, Deli Yürek dizisinde de karşımıza çıktı.