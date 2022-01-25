Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ ALDI

Yalnız Kurt'u tercih etmesinin sebepleri arasında projenin aksiyon olması, yakın dönem siyasetini konu alması ve Osman Sınav imzası taşımasının kendisi için en önemli etkenler olduğunu söyleyen başarılı oyuncu; "Karakter rolü olduğu için oyunculuğuma ve kariyerime büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Çok yoğun bir hazırlık sürecim oldu. Diyet, spor ve dövüş sanatları eğitimlerimin yanı sıra günümün büyük bölümünü oyuncu koçumla çalışarak ve rolüme hazırlanarak geçirdim" şeklinde konuştu.