25 Ocak 2022, Salı
Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor
Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım başladı. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekrana damga vurmaya hazırlanan dizinin yıldızı Hasan Denizyaran ilk kez konuştu. Uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini söyleyen Denizyaran, "İzleyicileri dikkatli izlediklerinde yakalayacakları bir sürü detay bekliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 16:16
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