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Haberler Galeri Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım başladı. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekrana damga vurmaya hazırlanan dizinin yıldızı Hasan Denizyaran ilk kez konuştu. Uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini söyleyen Denizyaran, "İzleyicileri dikkatli izlediklerinde yakalayacakları bir sürü detay bekliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 16:16
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Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

atv ekranlarında cuma günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncularından Hasan Denizyaran; "İzleyicileri dikkatli izlediklerinde yakalayacakları bir sürü detay bekliyor" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ ALDI

Yalnız Kurt'u tercih etmesinin sebepleri arasında projenin aksiyon olması, yakın dönem siyasetini konu alması ve Osman Sınav imzası taşımasının kendisi için en önemli etkenler olduğunu söyleyen başarılı oyuncu; "Karakter rolü olduğu için oyunculuğuma ve kariyerime büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Çok yoğun bir hazırlık sürecim oldu. Diyet, spor ve dövüş sanatları eğitimlerimin yanı sıra günümün büyük bölümünü oyuncu koçumla çalışarak ve rolüme hazırlanarak geçirdim" şeklinde konuştu.

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Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak dizide, yaşanan darbeler, cinayetler, anarşi ve terör olayları ele alınacak.

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Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Yalnız Kurt’un yıldızı Hasan Denizyaran: İzleyicileri bir sürü detay bekliyor

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.